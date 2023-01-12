В России отреагировали на слова Зеленского об украинцах с двойным гражданством

«С российским паспортом достаточное количество людей, в том числе пенсионного возраста. Я знаю, что некоторые получали у нас пенсию, а жили на территории Украины. Много же у кого родители остались там и не хотят уезжать, потому что, например, родились или какие-то иные причины», — заявила Журова.