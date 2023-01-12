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13 минут назад

В России отреагировали на слова Зеленского об украинцах с двойным гражданством

Lenta.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» выразила свое беспокойство из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, обращенных к украинцам с российским гражданством.

В России отреагировали на слова Зеленского об украинцах с двойным гражданством
Фото: ТАССТАСС

12 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во Львове призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом.

«С российским паспортом достаточное количество людей, в том числе пенсионного возраста. Я знаю, что некоторые получали у нас пенсию, а жили на территории Украины. Много же у кого родители остались там и не хотят уезжать, потому что, например, родились или какие-то иные причины», — заявила Журова.

При этом депутат убеждена, что необходимо понять, как будет реализована инициатива Зеленского.

«Сейчас нет ясности, и от недостаточности информации эта инициатива меня напрягла», — отметила она.

Журова сообщила, что в России подобное предложение не рассматривалась.

«У нас украинские граждане и работают, и работали. И что же теперь лишать их гражданства за то, что они живут у нас? Наша страна над людьми не издевается», — добавила депутат.

Накануне Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады. Среди них оказались оппозиционные политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ).

В ноябре Зеленский поддержал петицию о запрете для россиян вести любую творческую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом на территории Украины.

Кроме того, в октябре на Украине запретили проигрывать российскую музыку в общественных местах.

Политика,Тарас Козак,Андрей Деркач,Владимир Зеленский,Светлана Журова,Ренат Кузьмин,Виктор Медведчук,Верховная Рада,Комитет госдумы по международным делам,
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