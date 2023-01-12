В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Захарова высказалась о посягательствах Эстонии на российские активы

Лера Букина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга о намерении страны ответить на действия властей Эстонии и ряда других стран в отношении российских активов, передает РИА Новости.

Захарова высказалась о посягательствах Эстонии на российские активы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее агентство Bloomberg проинформировало о планах эстонской стороны до конца текущего года подготовить юридический план ареста российских активов для передачи их Киеву.

По словам Захаровой, такие шаги не являются правомерными. Она сочла меры Таллинна воровством.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Москва изучает все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам. Россия, как указала Захарова, готова к тому, чтобы сделать решительные шаги по защите национальной собственности.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что на ближайших парламентских выборах гражданам Эстонии предстоит решить — остаться европейской страной или поддаться влиянию правых и превратиться в «изолированную и озлобленную нацию».

Политика,Кая Каллас,Мария Захарова,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители