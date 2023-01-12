Захарова высказалась о посягательствах Эстонии на российские активы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга о намерении страны ответить на действия властей Эстонии и ряда других стран в отношении российских активов, передает РИА Новости.

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Напомним, что ранее агентство Bloomberg проинформировало о планах эстонской стороны до конца текущего года подготовить юридический план ареста российских активов для передачи их Киеву.

По словам Захаровой, такие шаги не являются правомерными. Она сочла меры Таллинна воровством.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Москва изучает все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам. Россия, как указала Захарова, готова к тому, чтобы сделать решительные шаги по защите национальной собственности.