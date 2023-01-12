В Москве выразили несогласие с оценкой Анкарой «мирного плана» Зеленского

В Москве не разделили мнение Турции по поводу «мирного плана», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его неприемлемым для России, заявила спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима не будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, в России уже несколько раз говорили о неприемлемости такого плана, передает ТАСС.