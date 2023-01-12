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11 минут назад

В Москве выразили несогласие с оценкой Анкарой «мирного плана» Зеленского

Деловая газета "Взгляд"

В Москве не разделили мнение Турции по поводу «мирного плана», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его неприемлемым для России, заявила спикер МИД Мария Захарова.

В Москве выразили несогласие с оценкой Анкарой «мирного плана» Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима не будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, в России уже несколько раз говорили о неприемлемости такого плана, передает ТАСС.

Ранее в Кремле заявляли, что не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России.

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