Москалькова: страны НАТО поставляют Киеву оружие все большей дальности

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в четверг на международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке" в Анкаре, что страны НАТО поставляют Украине оружие все большей дальности, которое используется против России.
"К сожалению, страны НАТО начинают поставлять Украине оружие все большей и большей дальности. С февраля 2022 года в результате обстрелов, бомбежек, в том числе оружием, поставленным США и Западом, были убиты 8 800 мирных жителей, в том числе 50 детей. Ранены 6,5 тыс. человек, в том числе 344 ребенка", - сказала она.
"В Донецке есть детское кладбище, где похоронены дети, погибшие в результате обстрелов со стороны Украины. Оно так и называется "Кладбище ангелов", - отметила Москалькова, сопроводив свое выступление слайдами.
По ее словам, в настоящее время на территории России насчитывается свыше 5 млн беженцев с Украины.
"Почему они бежали в Россию, кто им угрожал? Ответ совершенно очевиден: они бежали, чтобы сохранить свои жизни. Их выгоняли из своих домов в подвалы, занимая их квартиры в качестве мест для обстрелов", - продолжила омбудсмен.
"Мы, к сожалению, не услышали здесь речи правозащитника", - сказала Москалькова, говоря о выступлении на панельной дискуссии украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
"Хотела бы сказать, что мы с 2014 года начинали работать с первым уполномоченным по правам человека Верховной рады Корпачевой с тем, чтобы в первую очередь наладить контакты для оказания помощи людям. Там, где дипломаты не находят общий язык, мы, правозащитники, должны найти такие механизмы, которые помогли бы людям облегчить участь", - продолжила она.
Москалькова напомнила, что у нее с самого начала СВО работает круглосуточная горячая линия, а также психологи и специальная группа, которая в течение суток должна решить вопросы, касающиеся помощи, эвакуации людей, госпитализации.
"Я сразу же обратилась к омбудсмену Украины, чтобы мы, омбудсмены, смогли наладить уникальный гуманитарный коридор для помощи. Я не получила поддержки. Языком ненависти, геноцида и отторжения была построена речь, что завело нашу миссию в тупик", - сказала Москалькова.
По словам Москальковой, украинский омбудсмен в своем выступлении также умолчал об истинной ситуации в Крыму, ДНР и ЛНР.
"Здесь умолчали, что восемь лет назад Крым подвергался той же энергетической блокаде, людям была перекрыта вода, они не могли жить нормальной жизнью. Восемь лет назад в Луганске и Донецке начался геноцид, пенсионерам перестали платить пенсию, женщинам - социальные выплаты, начались обстрелы. В результате бомбежек со стороны ВСУ погибли 7 710 человек, из них 161 ребенок. Ранены 16 тыс., из них 172 ребенка. В Одессе нацисты заживо сожгли людей и до сих пор не наказаны за это. Начались нацистские шествия, в школах приветствовалась пропаганда разжигания национальной розни", - сказала омбудсмен.
Она добавила, что в ДНР и ЛНР были разрушены 52 тыс. объектов жилого фонда, не имеющие никакого отношения к военной инфраструктуре.
"В этих условиях жители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой защитить их. Россия принимает просьбу граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, и принимает меры, чтобы не допустить возможность нанесения по ним ракетных ударов и массового нарушения прав человека", - отметила Москалькова.
"Лубинец завершил свое выступление тем, что все началось с Крыма и закончится Крымом. Не знаю, что он вкладывал в эту фразу. Но я думаю, что все началось с любви. Мир и цивилизация будут продолжаться только тогда, когда мы сможем жить в мире и любви. В этом наша миссия", - подчеркнула она.
На полях конференции Москалькова провела переговоры с украинским коллегой, состоялась также трехсторонняя встреча с участием главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча. Характеризуя взаимодействие с турецким коллегой, она отметила, что "создана атмосфера для выработки уникальных механизмов".