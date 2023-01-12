Москалькова: страны НАТО поставляют Киеву оружие все большей дальности

"Здесь умолчали, что восемь лет назад Крым подвергался той же энергетической блокаде, людям была перекрыта вода, они не могли жить нормальной жизнью. Восемь лет назад в Луганске и Донецке начался геноцид, пенсионерам перестали платить пенсию, женщинам - социальные выплаты, начались обстрелы. В результате бомбежек со стороны ВСУ погибли 7 710 человек, из них 161 ребенок. Ранены 16 тыс., из них 172 ребенка. В Одессе нацисты заживо сожгли людей и до сих пор не наказаны за это. Начались нацистские шествия, в школах приветствовалась пропаганда разжигания национальной розни", - сказала омбудсмен.