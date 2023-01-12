Захарова: после Пушкина на Украине начнут «вымарывать» имя Гоголя

В рамках кампании дерусификации на Украине могут начать вымарывать и наследие писателя Николая Гоголя после борьбы с Александром Пушкиным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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«Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну, конечно, если выбирать между Бандерой и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой - Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой», - сказала Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ задалась вопросом, доберутся ли на Украине после Пушкина до Гоголя.

«Мне интересно, до Гоголя доберутся или все-таки Николай Васильевич где-то как-то сохранил свои позиции?» - отметила она.

При этом Захарова напомнила, что на Украине уже как только не глумились над писателем, его творчеством и произведениями.

«Я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины, украинского народа и сбивать его барельефы, сносить его памятники, выцарапывать со стен зданий названия улиц», - добавила Захарова.