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21 минуту назад

В Кремле сделали заявление о целях СВО

Елена Прошина

Все цели специальной военной операции остаются в силе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ДНР и ЛНР, как субъекты РФ, должны быть освобождены. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле сделали заявление о целях СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня, в том числе освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года», - заявил Песков на брифинге.

Ранее Песков заявил, что только после выполнения всех целей спецоперации можно будет говорить об успехах военных действий на Украине. При этом он подчеркнул, что тактические успехи тоже очень важны.

Ранее российский президент Владимир Путин и глава оборонного ведомства Сергей Шойгу не раз говорили, что все цели спецоперации будут выполнены. Путин подчеркивал, что конечной целью российской военной операции на Украине является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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