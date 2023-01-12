В Кремле сделали заявление о целях СВО

Все цели специальной военной операции остаются в силе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ДНР и ЛНР, как субъекты РФ, должны быть освобождены. Об этом пишет РИА Новости.

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«О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня, в том числе освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года», - заявил Песков на брифинге.

Ранее Песков заявил, что только после выполнения всех целей спецоперации можно будет говорить об успехах военных действий на Украине. При этом он подчеркнул, что тактические успехи тоже очень важны.