В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
22 минуты назад

В Кремле назвали обстановку на Запорожской АЭС тревожной

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обстановку на Запорожской АЭС. Он назвал ее тревожной, передает «Интерфакс».

В Кремле назвали обстановку на Запорожской АЭС тревожной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы», - подчеркнул представитель Кремля.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных весной прошлого года. Украинские военные силы неоднократно пытались захватить территорию станции и регулярно обстреливали объект.

Осенью российской стороной было подписано распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность страны. Директором станции назначили бывшего главного инженера Юрия Черничука.

В декабре была организована встреча главы МАГАТЭ с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Сторонам удалось обсудить ситуацию вокруг ЗАЭС. Как сообщалось, они добились прогресса в обсуждении вопроса создания вокруг станции зоны безопасности.

Политика,Дмитрий Песков,МАГАТЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители