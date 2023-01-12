В Кремле назвали обстановку на Запорожской АЭС тревожной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обстановку на Запорожской АЭС. Он назвал ее тревожной, передает «Интерфакс».
«По-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы», - подчеркнул представитель Кремля.
Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных весной прошлого года. Украинские военные силы неоднократно пытались захватить территорию станции и регулярно обстреливали объект.
Осенью российской стороной было подписано распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность страны. Директором станции назначили бывшего главного инженера Юрия Черничука.
В декабре была организована встреча главы МАГАТЭ с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Сторонам удалось обсудить ситуацию вокруг ЗАЭС. Как сообщалось, они добились прогресса в обсуждении вопроса создания вокруг станции зоны безопасности.