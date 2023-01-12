"Не хочется обижать Запашных". Захарова оценила высказывания Подоляка

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга затруднилась хоть с чем-нибудь сравнить заявления советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
Дипломат заявила, что хотела бы сравнить его высказывания с «цирком», однако ей не хочется обидеть представителей известной цирковой династии, знаменитых дрессировщиков братьев Аскольда и Эдгарда Запашных.
«Подоляк, ну это просто... сказала бы цирк, но не хочется обижать Запашных», - сказала Захарова.
Ранее представитель российского дипломатического представительства иронично сравнила Александра Пушкина со Степаном Бандерой, комментируя переименование улиц в украинских городах.