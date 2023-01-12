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26 минут назад

Захарова заявила, что не хочет обижать Запашных, комментируя заявления Подоляка

ТК «Звезда»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга затруднилась хоть с чем-нибудь сравнить заявления советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

"Не хочется обижать Запашных". Захарова оценила высказывания Подоляка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат заявила, что хотела бы сравнить его высказывания с «цирком», однако ей не хочется обидеть представителей известной цирковой династии, знаменитых дрессировщиков братьев Аскольда и Эдгарда Запашных.

«Подоляк, ну это просто... сказала бы цирк, но не хочется обижать Запашных», - сказала Захарова.

Ранее представитель российского дипломатического представительства иронично сравнила Александра Пушкина со Степаном Бандерой, комментируя переименование улиц в украинских городах.

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Степан Бандера,Мария Захарова,МИД России,
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