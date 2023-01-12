Джабаров объяснил, почему в США судятся из-за мигрантов

Новое дело против президента США Джо Байдена — это разминка кандидатов перед президентскими выборами 2024 года в США. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» 12 января рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее в США начался судебный процесс губернатора Флориды, возможного кандидата в президенты от Республиканской партии Рона Десантиса против президента США Джо Байдена по делу о миграции. Десантис обвинил администрацию президента в том, что она позволяет мигрантам въезжать в США, игнорируя процедуры приграничного контроля.
Демократы поддерживают нелегальную миграцию, потому что такие люди впоследствии становятся их сторонниками и выступают против республиканцев, объяснил сенатор.
«Эта ситуация будет развиваться, потому что, по сути, вторым языком США уже давно является испанский. Слишком много там мигрантов приехало из стран Латинской Америки», — отметил парламентарий.
Однако это судебное дело ни к чему не приведет, уверен Джабаров, это просто разминка кандидатов перед выборами 2024 года и попытка набрать дополнительные очки у избирателей.