Джабаров объяснил, почему в США судятся из-за мигрантов

Новое дело против президента США Джо Байдена — это разминка кандидатов перед президентскими выборами 2024 года в США. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» 12 января рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Ранее в США начался судебный процесс губернатора Флориды, возможного кандидата в президенты от Республиканской партии Рона Десантиса против президента США Джо Байдена по делу о миграции. Десантис обвинил администрацию президента в том, что она позволяет мигрантам въезжать в США, игнорируя процедуры приграничного контроля.

Демократы поддерживают нелегальную миграцию, потому что такие люди впоследствии становятся их сторонниками и выступают против республиканцев, объяснил сенатор.

«Эта ситуация будет развиваться, потому что, по сути, вторым языком США уже давно является испанский. Слишком много там мигрантов приехало из стран Латинской Америки», — отметил парламентарий.