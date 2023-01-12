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41 минуту назад

В МИД отреагировали на обвинения Еревана в адрес России

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными заявления Еревана о том, что российское присутствие в Армении может создавать угрозы. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова назвала абсурдными обвинения Армении в адрес России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, российская сторона продолжает работу по разблокированию Лачинского коридора. Однако она подчеркнула, что необходимо найти решение этого вопроса, приемлемое для всех сторон.

«В настоящий момент по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью. Хотели бы еще раз отметить, что рассматриваем как неприемлемые публичные выпады и провокации против наших миротворцев, они являются гарантами мира в этом регионе. Такие действия способны нанести существенный вред процессу армяно-азербайджанской нормализации», - сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия будет и впредь укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих объединениях, таких как ОДКБ, ЕАЭС, СНГ.

«На этом фоне заявления из Еревана о том, что будто "российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении", - это абсурд. Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать», - добавила представитель МИД.

Захарова также напомнила, что ранее армянское руководство публично заявляло о том, что присутствие России соответствует национальным интересам республики.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕАЭС,
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