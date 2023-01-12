Захарова назвала абсурдными обвинения Армении в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными заявления Еревана о том, что российское присутствие в Армении может создавать угрозы. Об этом пишет РИА Новости.

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По ее словам, российская сторона продолжает работу по разблокированию Лачинского коридора. Однако она подчеркнула, что необходимо найти решение этого вопроса, приемлемое для всех сторон.

«В настоящий момент по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью. Хотели бы еще раз отметить, что рассматриваем как неприемлемые публичные выпады и провокации против наших миротворцев, они являются гарантами мира в этом регионе. Такие действия способны нанести существенный вред процессу армяно-азербайджанской нормализации», - сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия будет и впредь укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих объединениях, таких как ОДКБ, ЕАЭС, СНГ.

«На этом фоне заявления из Еревана о том, что будто "российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении", - это абсурд. Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать», - добавила представитель МИД.