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44 минуты назад

Турчак: глава комитета Госдумы Хубезов покинул зону спецоперации по истечении контракта

Газета.Ru

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") покинул зону проведения российской специальной военной операции по истечении контракта. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, передает РИА Новости.

Депутат Хубезов демобилизовался из зоны спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турчак напомнил, что Хубезов был первым депутатом, добровольно отправившимся на фронт. По мнению секретаря, опыт и знания Хубезова, полученные на Украине, пригодятся в профильном думском комитете, и в парламентской рабочей группе по вопросам спецоперации.

Ранее сообщалось, что Хубезов работал на передовой в качестве военного медика. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.

Политика,Дмитрий Хубезов,Андрей Турчак,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,
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