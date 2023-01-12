Депутат Хубезов демобилизовался из зоны спецоперации

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") покинул зону проведения российской специальной военной операции по истечении контракта. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, передает РИА Новости.

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Турчак напомнил, что Хубезов был первым депутатом, добровольно отправившимся на фронт. По мнению секретаря, опыт и знания Хубезова, полученные на Украине, пригодятся в профильном думском комитете, и в парламентской рабочей группе по вопросам спецоперации.

Ранее сообщалось, что Хубезов работал на передовой в качестве военного медика. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.