Россия ввела санкции против 36 британцев

Министерство иностранных дел России сообщило о дополнительном включении в стоп-лист 36 представителей Великобритании. В него вошли некоторые члены британского кабмина, представители силовых ведомств и журналисты.

В дипведомстве отметили, что решение связано с антироссийским курсом Лондона, который прибегает к механизму персональных санкций и «ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации страны и ее изоляции на международной арене».

Кроме того, ведомство обвинило властей Великобритании в разжигании русофобии.

МИД добавил, что за враждебными действиями и агрессивной риторикой Лондона последует «адекватный ответ».