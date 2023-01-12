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49 минут назад

Россия ввела персональные санкции против десятков британцев

Лера Букина

Министерство иностранных дел России сообщило о дополнительном включении в стоп-лист 36 представителей Великобритании. В него вошли некоторые члены британского кабмина, представители силовых ведомств и журналисты.

Россия ввела санкции против 36 британцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В дипведомстве отметили, что решение связано с антироссийским курсом Лондона, который прибегает к механизму персональных санкций и «ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации страны и ее изоляции на международной арене».

Кроме того, ведомство обвинило властей Великобритании в разжигании русофобии.

МИД добавил, что за враждебными действиями и агрессивной риторикой Лондона последует «адекватный ответ».

В сентябре прошлого года власти РФ приняли решение внести в стоп-лист 30 граждан Великобритании - руководителей структур, которые «продвигают антироссийскую повестку», и представителей оборонного лобби. Согласно заявлению МИД РФ, в перечень попали, в частности, гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхэм и соучредитель PR Network Никола Регаццони.

Политика,МИД России,
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