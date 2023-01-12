Россия ввела санкции против 36 британцев

Министерство иностранных дел России сообщило о дополнительном включении в стоп-лист 36 представителей Великобритании. В него вошли некоторые члены британского кабмина, представители силовых ведомств и журналисты.
В дипведомстве отметили, что решение связано с антироссийским курсом Лондона, который прибегает к механизму персональных санкций и «ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации страны и ее изоляции на международной арене».
Кроме того, ведомство обвинило властей Великобритании в разжигании русофобии.
МИД добавил, что за враждебными действиями и агрессивной риторикой Лондона последует «адекватный ответ».
В сентябре прошлого года власти РФ приняли решение внести в стоп-лист 30 граждан Великобритании - руководителей структур, которые «продвигают антироссийскую повестку», и представителей оборонного лобби. Согласно заявлению МИД РФ, в перечень попали, в частности, гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхэм и соучредитель PR Network Никола Регаццони.