В МИД назвали военный персонал Запада законной целью для России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала иностранный военный персонал и западное оружие законными целями для российских военных. Об этом рассказал «Московский комсомолец».

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На еженедельном брифинге Захарова отметила, что 3 января украинские силы обстреляли из американской системы залпового огня HIMARS больницу в запорожском городе Токмак. Она подчеркнула, что в здании в этот момент находились дети.

Представитель МИД заявила, что Россия призовет международные организации обратить внимание на этот и другие обстрелы.

Она добавила, что Запад продолжает поставлять Украине оружие, поддерживая эскалацию и стремясь нанести максимальный ущерб России.

«Западное оружие и иностранный военный персонал являются законными целями для удара российских вооруженных сил», - заключила Захарова.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после поставок Украине комплексов ПВО Patriot они вместе с иностранным обслуживающим персоналом станут военными целями России.