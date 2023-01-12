В МИД назвали военный персонал Запада законной целью для России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала иностранный военный персонал и западное оружие законными целями для российских военных. Об этом рассказал «Московский комсомолец».
На еженедельном брифинге Захарова отметила, что 3 января украинские силы обстреляли из американской системы залпового огня HIMARS больницу в запорожском городе Токмак. Она подчеркнула, что в здании в этот момент находились дети.
Представитель МИД заявила, что Россия призовет международные организации обратить внимание на этот и другие обстрелы.
Она добавила, что Запад продолжает поставлять Украине оружие, поддерживая эскалацию и стремясь нанести максимальный ущерб России.
«Западное оружие и иностранный военный персонал являются законными целями для удара российских вооруженных сил», - заключила Захарова.
Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после поставок Украине комплексов ПВО Patriot они вместе с иностранным обслуживающим персоналом станут военными целями России.
В МИД РФ подчеркивали, что передача Киеву столь сложных систем, обращению с которыми нужно учиться месяцами, означает, что американские военных «будут вовлечены в боевые действия со всеми вытекающими последствиями».