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19 минут назад

Захарова назвала абсурдными обвинения Армении в адрес России

Lenta.ru

Российское присутствие в Армении не угрожает Еревану, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова назвала абсурдными обвинения Армении в адрес России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Народы России и Армении связывают крепкие узы дружбы, они уходят корнями в глубину истории. Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях — ОДКБ, ЕАЭС, СНГ», — сказала она.

Пресс-секретарь ведомства также назвала абсурдными обвинения Еревана в адрес Москвы, будто российская сторона своим присутствием создает угрозы безопасности для республики.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕАЭС,
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