Бывший посол США в Москве Джон Салливан призвал не верить слухам о якобы плохом самочувствии российского президента Владимира Путина. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Foreign Policy.

В интервью изданию Салливан подчеркнул, что разведка США часто допускала ошибки в оценке здоровья глав государств. По его словам, во время личных встреч с Путиным в 2021 году российский президент выглядел как абсолютно здоровый человек.

«Каждый раз, когда я видел его, я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно», - сказал Салливан.

Он также добавил, что Путин внешне смотрелся даже лучше, чем люди, которые в тот момент находились рядом с ним.