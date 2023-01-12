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1 час назад

Экс-посол США призвал не верить слухам о плохом здоровье Путина

Елена Прошина

Бывший посол США в Москве Джон Салливан призвал не верить слухам о якобы плохом самочувствии российского президента Владимира Путина. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Foreign Policy.

В интервью изданию Салливан подчеркнул, что разведка США часто допускала ошибки в оценке здоровья глав государств. По его словам, во время личных встреч с Путиным в 2021 году российский президент выглядел как абсолютно здоровый человек.

«Каждый раз, когда я видел его, я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно», - сказал Салливан.

Он также добавил, что Путин внешне смотрелся даже лучше, чем люди, которые в тот момент находились рядом с ним.

В Кремле рассказали о здоровье Путина

Напомним, зарубежные издания регулярно сообщают о якобы проблемах со здоровьем у российского лидера. В мае 2022 году The New York Post и вовсе написал, что Путин из-за «проблем со здоровьем» может передать президентский пост секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву.

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