Бывший посол США в Москве Джон Салливан призвал не верить слухам о якобы плохом самочувствии российского президента Владимира Путина. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Foreign Policy.
В интервью изданию Салливан подчеркнул, что разведка США часто допускала ошибки в оценке здоровья глав государств. По его словам, во время личных встреч с Путиным в 2021 году российский президент выглядел как абсолютно здоровый человек.
«Каждый раз, когда я видел его, я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно», - сказал Салливан.
Он также добавил, что Путин внешне смотрелся даже лучше, чем люди, которые в тот момент находились рядом с ним.
Напомним, зарубежные издания регулярно сообщают о якобы проблемах со здоровьем у российского лидера. В мае 2022 году The New York Post и вовсе написал, что Путин из-за «проблем со здоровьем» может передать президентский пост секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву.