Захарова: Киеву не удастся разрушить каноническую православную церковь на Украине

Действующим властям на Украине не удастся реализовать свои планы по разрушению канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

"Киевским властям не удастся разрушить каноническую православную церковь на Украине", - заявила Захарова во время брифинга.

Дипломат отметила, что большинство жителей Украины ассоциируют себя с УПЦ. В этой связи все "жуткие, страшные преступления" властей страны в отношении церкви обречены на провал. По ее словам, действия Киева можно назвать "антирелигиозным бесчинством".