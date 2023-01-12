В Госдуме отреагировали на фотозону с «горящим» Кремлем в Киеве

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с «горящим Кремлем». Он посоветовал вспомнить, что стало с энергетической системой Украины после предыдущей провокации. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Наши оппоненты тешат себя призрачными иллюзиями. Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом», - заявил Шеремет.

Он подчеркнул, что подобные выходки так просто не сойдут с рук. Он посоветовал киевским чиновникам «бежать из страны».

«Националистам, засевшим во власти на Украине, пора готовиться бежать из страны. Им не долго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены», - добавил депутат.