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15 минут назад

В Госдуме отреагировали на фотозону в Киеве с «горящим Кремлем»

Елена Прошина

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с «горящим Кремлем». Он посоветовал вспомнить, что стало с энергетической системой Украины после предыдущей провокации. Об этом пишет РИА Новости.

В Госдуме отреагировали на фотозону с «горящим» Кремлем в Киеве
Фото: ТАССТАСС

«Наши оппоненты тешат себя призрачными иллюзиями. Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом», - заявил Шеремет.

Он подчеркнул, что подобные выходки так просто не сойдут с рук. Он посоветовал киевским чиновникам «бежать из страны».

«Националистам, засевшим во власти на Украине, пора готовиться бежать из страны. Им не долго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены», - добавил депутат.

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Напомним, ранее в центре Киева рядом со зданием Киевской городской государственной администрации появилась марка-фотозона, на которой в центре цветущего хлопка изображен горящий разрушающийся московский Кремль. Марка появилась там же, где ранее находилась фотозона со взрывом на Крымском мосту.

Политика,Михаил Шеремет,Госдума,
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