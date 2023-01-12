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14 минут назад

Австралийская журналистка сообщила о неудачной поездке на саммит G20 и встрече с Путиным

FBM.ru

Журналистка из Австралии рассказала The Guardian о неудачной поездке на саммит “Большой двадцатки” в 2017 году. Ей не удалось сфотографировать Президента РФ Владимира Владимировича Путина, а в ходе посещения квартала красных фонарей на неё вылили воду, которая могла быть заражена гонореей.

Австралийская журналистка сообщила о неудачной поездке на саммит G20 и встрече с Путиным
Фото: FBM.ruFBM.ru

В июле 2017 года она совместно с группой мировых лидеров прибыла в Гамбург. Там проходил саммит “Большой двадцатки” (G20). Она с коллегой была в составе группы журналистов. Они тогда ходили толпой за Малкольмом Тернбуллом (Malcolm Turnbull, Премьером в то время).

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Их настоятельно попросили держаться подальше от антикапиталистических беспорядков в Сент-Паули, так как это слишком опасно. Но они туда поехали. Журналистки увидели заваленные обломками улицы, вспышки “коктейлей Молотова” и горящие автомашины. Мимо зданий с лозунгами против “Большой двадцатки”, шли толпы протестующих в масках.

Представительницам прессы на глаза попался переулок с табличкой “женщинам вход запрещен” и они решили пойти именно туда.

Это был квартал красных фонарей. Работницы секс-индустрии сидели у окон-витрин в ожидании клиентов. Некоторые из них открыли окна и выплеснули на пьяных журналисток воду. Женщинам пришлось уйти.

На утро они увидели красную ковровую дорожку, мужчин в черных костюмах с наушниками и машины с российскими флагами с гербом посередине.

Вскоре должен был приехать Владимир Владимирович Путин, журналистки решили его сфотографировать. Но им не дали, закрыв объективы камер руками. Одна из журналисток отстаивала демократию и свободу прессы. До Путина им так и не удалось добраться, получилось сделать только размытый снимок. Журналистки также допускают, что это был не сам политик, а его двойник.

Журналисткам сделали выговор со стороны внешнеполитического министерства и ведомства торговли. Оказывается, поступила официальная жалоба.

Номер, судя по всему, прослушивался и до людей из свиты Тернбулла дошла информация о произошедшем в квартале красных фонарей.

Оказывается, эту воду называют “пенисвассер”. Именно её клиенты секс-работниц применяют для мытья. И якобы есть случаи инфицирования гонореей. Но врач общей практики потом сообщил, что это заболевание почти невозможно подхватить из выплеснутой воды.

Политика,Владимир Путин,
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