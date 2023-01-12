Россия ввела санкции против 36 британцев

МИД России сообщил, что страна внесла 36 граждан Великобритании , среди которых члены кабмина, представители силовых ведомств и журналистского корпуса, в стоп-лист. Об этом говорится на сайте министерства.

"Принято решение дополнительно включить в российский "стоп-лист" ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)", - сказано в пресс-релизе.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что британское правительство разрабатывает механизм, который позволит использовать арестованные счета подпавших под санкции российских бизнесменов для восстановления Украины. Как заявил Клеверли, он пообещал изучить вопрос введения санкций против тех лиц, которые поддержали действия президента РФ Владимира Путина на Украине.