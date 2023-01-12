Путин назначил Аляутдинова постпредом при ЮНЕСКО

Президент РФ Владимир Путин сменил постоянного представителя страны при ЮНЕСКО. Президент назначил на эту должность Рината Аляутдинова вместо Александра Кузнецова. Об этом говорится в указе главы российского государства, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

Фото: MFA Russia/Twitter MFA Russia/Twitter

"Назначить Рината Жафяровича Аляутдинова постоянным представителем РФ при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже", - говорится в документе.

До назначения на новую должность Аляутдинов занимал пост директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) Министерства иностранных дел России.