В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
22 минуты назад

Путин назначил Аляутдинова постпредом при ЮНЕСКО вместо Кузнецова

Газета.Ruиещё 6

Президент РФ Владимир Путин сменил постоянного представителя страны при ЮНЕСКО. Президент назначил на эту должность Рината Аляутдинова вместо Александра Кузнецова. Об этом говорится в указе главы российского государства, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

Путин назначил Аляутдинова постпредом при ЮНЕСКО
Фото: MFA Russia/TwitterMFA Russia/Twitter

"Назначить Рината Жафяровича Аляутдинова постоянным представителем РФ при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже", - говорится в документе.

До назначения на новую должность Аляутдинов занимал пост директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) Министерства иностранных дел России.

Ранее стало известно, что глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу произвел ряд назначений в руководстве специальной операции (СВО) на Украине, назначив командующим объединенной группировкой российских войск в СВО главу Генштаба, первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова. В российском оборонном ведомстве объяснили изменения в составе руководства СВО расширением круга задач, которые требуется решить в ходе спецоперации.

Политика,Ринат Аляутдинов,Валерий Герасимов,Сергей Шойгу,Александр Кузнецов,Владимир Путин,Минобороны России,МИД России,Генштаб,ЮНЕСКО,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители