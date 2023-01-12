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1 час назад

«Изысканный и невероятно умный»: экс-посол США заявил о важности Лаврова

Мария Иванова

Бывший посол США в РФ Джон Салливан заявил, что в подготовку российской спецоперации на Украине вряд ли был вовлечен МИД России, но предостерег от недооценки роли министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает Foreign Policy.

«Изысканный и невероятно умный»: экс-посол США заявил о важности Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Салливан подчеркнул, что Лавров бессменно занимает свой пост с 2004 года, так как он очень важен для президента РФ Владимира Путина.

«Путин знает, насколько он эффективен, он очень хорош. Он очень, очень изысканный, невероятно умный, очень опытный. Путин это знает. И он эффективный рупор Путина», - сказал дипломат.

В то же время Салливан заявил, что не думает, что Лавров участвовал в планировании спецоперации.

«Я предполагаю, что круг [участвовавших в планировании - прим.ред.] относительно мал», - заключил экс-посол.

Financial Times ранее рассказала со ссылкой на источники в китайском правительстве, что Путин намекнул главе Китая Си Цзиньпину на возможное начало спецоперации на Украине незадолго до 24 февраля.

Как утверждает собеседник FT, Путин сказал, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер», если украинцы «атакуют российскую территорию или спровоцируют гуманитарные катастрофы».

Эти слова были восприняты китайской стороной как сигнал о возможности «некоторого ограниченного вмешательства», но в Пекине не ожидали масштабной операции.

Политика,Джон Салливан,Цзиньпин Си,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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