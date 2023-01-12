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26 минут назад

В Крыму ответили на угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль

Lenta.ruиещё 1

Угроза Киева взять Крым под огневой контроль является трепом. Об этом заявил спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

В Крыму ответили на угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль
Фото: 

«Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит», — сказал политик.

По его словам, кто может делать — делает, кто не может — угрожает сделать. Константинов также выразил мнение, что в скором времени стоит ожидать перелома в специальной военной операции (СВО).

Спикер Госсовета заявил, что Украина грозит уничтожить жителей полуострова последние девять лет.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, отвечая на заявление главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о «бегстве» России с полуострова, заявил, что властям Киева на фоне проблем с электричеством на Украине, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, требуются информационные псевдопобеды. Он назвал слова Подоляка ахинеей и счел, что глава офиса Зеленского ничего не сделал хорошего для Украины.

Политика,Михаил Подоляк,Олег Крючков,
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