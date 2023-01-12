В Крыму ответили на угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль

Угроза Киева взять Крым под огневой контроль является трепом. Об этом заявил спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

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«Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит», — сказал политик.

По его словам, кто может делать — делает, кто не может — угрожает сделать. Константинов также выразил мнение, что в скором времени стоит ожидать перелома в специальной военной операции (СВО).

Спикер Госсовета заявил, что Украина грозит уничтожить жителей полуострова последние девять лет.