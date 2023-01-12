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38 минут назад

ООН созовет важное заседание по Украине

Елена Прошина

Важное заседание Совбеза ООН по Украине состоится в середине января. Оно пройдет по инициативе российской стороны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Постпредство России назвало дату заседания СБ ООН по Украине
Фото: ТАССТАСС

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», — написал.

Уточняется, что собрание состоится 17 января. Кроме того, 20 января в Совбезе ООН пройдет неформальное заседание по «Формуле Арриа» по обстрелам Донбасса, которые были в декабре. Полянский подчеркнул, что на подобных встречах, в отличие от формальных заседаний, можно демонстрировать видео и фото материалы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать ожидания от запрошенного заседания Совбеза по проблеме поставок западных вооружений Украине.

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