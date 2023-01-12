В Госдуме отреагировали на фотозону с «горящим» Кремлем в Киеве

Появившаяся в Киеве марка-фотозона с «горящим» Кремлем является провокацией. Так в беседе с РИА Новости на инсталляцию, установленную в украинской столице, отреагировал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее стало известно, что на центральной улице Киева — Крещатике — появилась фотозона в виде настенной почтовой марки. На ней изображен разрушающийся Кремль, который окружен цветами хлопка. Фотозону установили рядом со зданием Киевской городской государственной администрации, на месте, где раньше находилась фотозона со взрывом на Крымском мосту.

«Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом», — прокомментировал ситуацию Шеремет.

Он добавил, что подобные выходки не сойдут с рук местным властям, и посоветовал «националистам, засевшим во власти на Украине» готовиться к побегу из страны.

«Им недолго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены», — предупредил депутат.