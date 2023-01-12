Путин сделал заявление насчет прав участников спецоперации

Соблюдению прав военнослужащих, добровольцев и мобилизованных необходимо уделять пристальное внимание. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего поздравления сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.
Уточняется что день работника прокуратуры в России традиционно отмечают 12 января.
«Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев», — сказал глава российского государства, подчеркнув, что у прокуроров есть все необходимые полномочия для оперативного и эффективного решения поставленных задач.
Путин выразил уверенность в том, что специалисты в этой области сделают все возможное для выполнения своей работы.