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38 минут назад

Путин сделал заявление насчет прав участников спецоперации

Елена Прошина

Соблюдению прав военнослужащих, добровольцев и мобилизованных необходимо уделять пристальное внимание. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего поздравления сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

Путин сделал заявление насчет прав участников спецоперации
Фото: ТАССТАСС

Уточняется что день работника прокуратуры в России традиционно отмечают 12 января.

«Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев», — сказал глава российского государства, подчеркнув, что у прокуроров есть все необходимые полномочия для оперативного и эффективного решения поставленных задач.

Путин выразил уверенность в том, что специалисты в этой области сделают все возможное для выполнения своей работы.

Политика,Владимир Путин,
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