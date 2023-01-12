Путин призвал усилить контроль за выполнением гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости со стороны прокуратуры усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа.

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"Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа", - сказал он в своем поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что российским прокурорам надо своевременно устранять нарушения законодательства в экономической сфере и защищать права предпринимателей, передает РИА "Новости".