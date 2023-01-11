Умер Муртаза Рахимов

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался на 89-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Муртаза Губайдуллович Рахимов находился у власти в республике 17 лет, с с 1993 по 2010 годы.

Политик получил огромное уважение у простого населения региона. Был максимально простым и открытым человеком, который мог высказать нерадивым подчиненным все, что о них думает, сообщает «Комсомольская правда».

При нем начали политическую карьеру многие видные деятели республики. В частности, нынешний глава Башкирии Радий Хабиров ранее работал в администрации Рахимова

Первый президент дал начало строительству многочисленных школ, ферм, дорог и производств. Они возводились не только в Уфе, но и в отдаленных районах.