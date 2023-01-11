В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
22 минуты назад

Медведев назвал цель визита президентов Литвы и Польши во Львов

Елена Прошина

Зампред Совфеда России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал визит президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседа и Анджея Дуды во Львов. По его мнению, целью встречи является дележка территории Украины.

Медведев назвал цель визита президентов Литвы и Польши во Львов
Фото: ТАССТАСС

«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки», — написал Медведев.

Свои молитвы, по его словам, они посвящают «Леопардам», модернизированным ВСУ российским Т-72 и «еще какому-то английскому неликвиду», которые в «любом случае скоро станут ржавым металлоломом и не спасут распадающуюся на части искусственную страну».

«А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», — заключил Медведев.

«Апокалипсиса пока не будет»: Медведев подвел итоги 2022 года

Напомним, что о встрече так называемого Люблинского треугольника во Львове стало известно сегодня, 11 января. Сообщалось, что в ее рамках главы Литвы, Польши и Украины подписали декларацию о продолжении военной, технической и гуманитарной поддержки Киева со стороны Варшавы и Вильнюса.

Политика,Анджей Дуда,Дмитрий Медведев,Совет Федерации,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители