Медведев назвал цель визита президентов Литвы и Польши во Львов

Зампред Совфеда России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал визит президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседа и Анджея Дуды во Львов. По его мнению, целью встречи является дележка территории Украины.

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«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки», — написал Медведев.

Свои молитвы, по его словам, они посвящают «Леопардам», модернизированным ВСУ российским Т-72 и «еще какому-то английскому неликвиду», которые в «любом случае скоро станут ржавым металлоломом и не спасут распадающуюся на части искусственную страну».

«А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», — заключил Медведев.