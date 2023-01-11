«Хамство и беспринципность»: политик об украинских беженцах в Европе

Со временем европейцы начали понимать, на что способны украинские беженцы, проживающие в ЕС, отметил в беседе с "Общественной службой новостей" экс-сенатор Франц Клинцевич.

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По его словам, черты характера приезжих проявляются на Западе по-разному, однако все чаще вызывают недовольство у хозяев Старого Света.

"У одного жену увели, у другого бизнес отжали, третий просто ведет себя по-хамски. Все это не очень вкладывается в привычный европейский уклад", — подчеркнул Клинцевич.

Он добавил, что среди украинских беженцев есть и те, кто занимается открытыми грабежами. Эксперт не исключает, что они создают в Европе целые банды.