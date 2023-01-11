«Хамство и беспринципность»: политик об украинских беженцах в Европе

Со временем европейцы начали понимать, на что способны украинские беженцы, проживающие в ЕС, отметил в беседе с "Общественной службой новостей" экс-сенатор Франц Клинцевич.
По его словам, черты характера приезжих проявляются на Западе по-разному, однако все чаще вызывают недовольство у хозяев Старого Света.
"У одного жену увели, у другого бизнес отжали, третий просто ведет себя по-хамски. Все это не очень вкладывается в привычный европейский уклад", — подчеркнул Клинцевич.
Он добавил, что среди украинских беженцев есть и те, кто занимается открытыми грабежами. Эксперт не исключает, что они создают в Европе целые банды.
Ранее Министерство социальной защиты и труда Литвы заявило о выделении Евросоюзом республике более €10 млн на программы приема украинских беженцев. Ведомство отметило, что европейское финансирование позволит укрепить возможности госструктур по регистрации приезжих, оформлению и выдаче им необходимых документов.