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20 минут назад

Экс-сенатор Клинцевич охарактеризовал украинских беженцев в Европе

Газета.Ru

Со временем европейцы начали понимать, на что способны украинские беженцы, проживающие в ЕС, отметил в беседе с "Общественной службой новостей" экс-сенатор Франц Клинцевич.

«Хамство и беспринципность»: политик об украинских беженцах в Европе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, черты характера приезжих проявляются на Западе по-разному, однако все чаще вызывают недовольство у хозяев Старого Света.

"У одного жену увели, у другого бизнес отжали, третий просто ведет себя по-хамски. Все это не очень вкладывается в привычный европейский уклад", — подчеркнул Клинцевич.

Он добавил, что среди украинских беженцев есть и те, кто занимается открытыми грабежами. Эксперт не исключает, что они создают в Европе целые банды.

Ранее Министерство социальной защиты и труда Литвы заявило о выделении Евросоюзом республике более €10 млн на программы приема украинских беженцев. Ведомство отметило, что европейское финансирование позволит укрепить возможности госструктур по регистрации приезжих, оформлению и выдаче им необходимых документов.

Политика,Франц Клинцевич,Минтруд России,ЕС,
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