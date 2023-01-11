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6 минут назад

Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранских отношений

Вечерняя Москваиещё 8

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранских отношений с акцентом на дальнейшее наращивание объемов сотрудничества. Об этом в среду, 11 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранских отношений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что лидеры государств поддержали последовательную реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

Помимо этого, при обсуждении международной проблематики главы государств дали позитивную оценку сформированной координации в рамках Астанинского процесса, являющимся важнейшим аспектом в вопросе сирийского урегулирования.

Также в ходе этой беседы было намечено проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне, передает официальный сайт Кремля.

До этого глава иранского космического агентства Хасан Саларийе рассказал, что Россия и Иран подписали меморандум, который предполагает развитие двустороннего сотрудничества стран в космической отрасли.

Россия и Иран продолжают выстраивать отношения в рамках переориентации российской политики на Ближний Восток. «Вечерняя Москва» обсудила с политологами перспективы сотрудничества между странами и выяснила, почему для РФ выгоден этот союз.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Роскосмос,
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