Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранских отношений

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранских отношений с акцентом на дальнейшее наращивание объемов сотрудничества. Об этом в среду, 11 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что лидеры государств поддержали последовательную реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.
Помимо этого, при обсуждении международной проблематики главы государств дали позитивную оценку сформированной координации в рамках Астанинского процесса, являющимся важнейшим аспектом в вопросе сирийского урегулирования.
Также в ходе этой беседы было намечено проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне, передает официальный сайт Кремля.
До этого глава иранского космического агентства Хасан Саларийе рассказал, что Россия и Иран подписали меморандум, который предполагает развитие двустороннего сотрудничества стран в космической отрасли.
Россия и Иран продолжают выстраивать отношения в рамках переориентации российской политики на Ближний Восток. «Вечерняя Москва» обсудила с политологами перспективы сотрудничества между странами и выяснила, почему для РФ выгоден этот союз.