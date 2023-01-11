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12 минут назад

Захарова: декларация ЕС-НАТО свидетельсвует о подчинении союза военному блоку

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что совместная декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО подтверждает полное подчинение Евросоюза задачам Североатлантического альянса, который является инструментом силового обеспечения интересов Соединенных Штатов.

В МИД РФ прокомментировали подписание декларации ЕС-НАТО в Брюсселе
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ. По ее словам, безопасность в Евро-Атлантике рассматривается через призму противодействия России, увеличения поставок вооружений Украине и повышения военной мобильности на территории Европы.

В МИД РФ уверены, что подходы НАТО и ЕС по отношению к государствам, которые проводят самостоятельную внешнюю политику, будут только препятствовать мирному урегулированию конфликтов, а также ослаблять международную безопасность перед сохраняющимися вызовами терроризма.

По словам официального представителя министерства, план США заключается в том, чтобы сделать европейцев своими "вассалами". 10 января НАТО и Европейский союз в совместной декларации о сотрудничестве договорились помогать Украине.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ЕС,
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