В МИД РФ прокомментировали подписание декларации ЕС-НАТО в Брюсселе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что совместная декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО подтверждает полное подчинение Евросоюза задачам Североатлантического альянса, который является инструментом силового обеспечения интересов Соединенных Штатов.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ. По ее словам, безопасность в Евро-Атлантике рассматривается через призму противодействия России, увеличения поставок вооружений Украине и повышения военной мобильности на территории Европы.

В МИД РФ уверены, что подходы НАТО и ЕС по отношению к государствам, которые проводят самостоятельную внешнюю политику, будут только препятствовать мирному урегулированию конфликтов, а также ослаблять международную безопасность перед сохраняющимися вызовами терроризма.