«Долго! Слишком долго!»: Путин отчитал Мантурова

Президент РФ Владимир Путин негативно высказался о работе, связанной с оформлением заказов на воздушные суда на предприятиях. Российский лидер заявил, что на заводах отсутствуют заказы, передает РИА Новости.
Послание было адресовано вице-премьеру и главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.
Президент также отметил, что процессы слишком затянуты.
«На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет... Долго. Слишком долго», - отметил Путин.
Российский лидер отметил, что предприятиям нужно понимать перспективы. Им, как указал глава государства, нужно нанимать рабочую силу и производственные мощности. Кроме того, предприятия нужно точно оценивать, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Путин подчеркнул, что заказа нет «даже на 2023 год».
Путин обратился к Мантурову с поручением проработать вопрос поставки воздушных судов.
Глава государства в среду, 11 января, проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства.