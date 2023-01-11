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27 минут назад

«Не стоит откладывать»: Путин рассказал о планах развития новых регионов

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин призвал не откладывать поддержку жителей новых территорий РФ, несмотря на боевые действия. По его словам, регионы должны выйти на общероссийский уровень. Об этом пишет РИА Новости.

«Не стоит откладывать»: Путин рассказал о планах развития новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе первого в 2023 году совещания с кабмином президент поручил правительству и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий. Он напомнил, что правительству поручено до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов.

По словам президента, к 2030 году эти регионы должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, соцуслуг и других параметров качества жизни. Он также подчеркнул необходимость подключить новые территории к реализации нацпроектов.

«Необходимо подключить новые субъекты Федерации к реализации национальных проектов, а это в том числе означает, что мероприятия нацпроектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть обеспечены финансированием», - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что не стоит «брать паузу и откладывать на потом» решение насущных проблем на новых территориях. Также Путин отметил необходимость способствовать инвестициям в регионы, но прежде всего поддерживать местный бизнес.

«Жители новых регионов России должны видеть и понимать, что изменится в их жизни к лучшему, особенно в эти тяжелые времена», - подчеркнул президент.

Напомним, в сентябре в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По их итогам большинство жителей высказались о вхождении территорий в состав России. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Политика,Владимир Путин,
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