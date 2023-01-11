«Не стоит откладывать»: Путин рассказал о планах развития новых регионов

Президент России Владимир Путин призвал не откладывать поддержку жителей новых территорий РФ, несмотря на боевые действия. По его словам, регионы должны выйти на общероссийский уровень. Об этом пишет РИА Новости.

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В ходе первого в 2023 году совещания с кабмином президент поручил правительству и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий. Он напомнил, что правительству поручено до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов.

По словам президента, к 2030 году эти регионы должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, соцуслуг и других параметров качества жизни. Он также подчеркнул необходимость подключить новые территории к реализации нацпроектов.

«Необходимо подключить новые субъекты Федерации к реализации национальных проектов, а это в том числе означает, что мероприятия нацпроектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть обеспечены финансированием», - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что не стоит «брать паузу и откладывать на потом» решение насущных проблем на новых территориях. Также Путин отметил необходимость способствовать инвестициям в регионы, но прежде всего поддерживать местный бизнес.

«Жители новых регионов России должны видеть и понимать, что изменится в их жизни к лучшему, особенно в эти тяжелые времена», - подчеркнул президент.