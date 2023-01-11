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16 минут назад

Эстония потребовала от России сократить число дипломатов

Алиса Селезнёва

Министерство иностранных дел Эстонии известило посла России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов в стране до восьми. Об этом говорится в заявлении эстонского внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.

Эстония потребовала от России сократить число дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МИД Эстонии пояснили, что сокращение количества сотрудников посольства России до восьми дипломатов и пятнадцати административных, технических и обслуживающих работников призвано добиться паритета численности должностей в российских и эстонских представительствах.

Глава ведомства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что поскольку в нынешних условиях «персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений», «размер представительства не оправдан».

«Весной мы закрыли российские консульские представительства в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России. Теперь устанавливаем верхний предел на количество работающих в Эстонии российских дипломатов с целью достижения паритета», - подчеркнул Рейнсалу.

По его словам, в настоящее время в Таллине работает 21 российский дипломат и 23 прикомандированных служащих.

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Ранее эстонский парламент объявил «российский режим» террористическим, а саму Россию - «государством-спонсором терроризма». Заявление парламента поддержали 88 депутатов, никто не проголосовал против и не воздержался.

На фоне российской спецоперации на Украине Эстония также ввела запрет на въезд в страну россиян с шенгенскими визами. При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в связи с событиями на Украине, россияне должны понять, что допуск в ЕС является не вопросом прав человека и свободы передвижения, а привилегией.

Политика,В мире,Кая Каллас,Совет Европы,ЕС,
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