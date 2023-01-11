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42 минуты назад

Захарова: враждебные действия Эстонии в отношении посольства РФ не останутся без ответа

ТАССиещё 7

Эстонские власти должны осознавать, что их требование сократить число дипломатов и технических работников в посольстве России в Таллине не останется без ответа. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД РФ ответил на требование Эстонии сократить число дипломатов
Фото: ТАССТАСС

"Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа", - подчеркнула дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Для нас давно не секрет, что Эстония является одним из наиболее враждебных по отношению к России государств. Русофобия возведена здесь в ранг официальной доктрины, - отметила Захарова. - Одновременно хочется, видимо, в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам".

Эстония потребовала от России сократить число дипломатов

Министерство иностранных дел Эстонии в среду сообщило, что уведомило посла России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до 8 и "должностей административного, технического и обслуживающего персонала" до 15. В заявлении эстонского МИД также говорилось, что "целью решения является достижения паритета численности служащих посольств, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет одинаковым".

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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