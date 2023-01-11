МИД РФ ответил на требование Эстонии сократить число дипломатов

Эстонские власти должны осознавать, что их требование сократить число дипломатов и технических работников в посольстве России в Таллине не останется без ответа. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой .

"Для нас давно не секрет, что Эстония является одним из наиболее враждебных по отношению к России государств. Русофобия возведена здесь в ранг официальной доктрины, - отметила Захарова. - Одновременно хочется, видимо, в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам".

Министерство иностранных дел Эстонии в среду сообщило, что уведомило посла России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до 8 и "должностей административного, технического и обслуживающего персонала" до 15. В заявлении эстонского МИД также говорилось, что "целью решения является достижения паритета численности служащих посольств, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет одинаковым".