Косовские власти решили увековечить память нациста времен Второй мировой войны Джафера Девы, что является провокацией в период обострения ситуации между Приштиной и Белградом. Об этом в среду, 11 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: мид рф мид рф

— Стало известно, что Приштина готова потратить 300 тысяч евро на реставрацию небольшого трехэтажного здания, где этот коллаборационист и военный преступник жил во времена оккупации. И это несмотря на протесты еврейских организаций и даже посла ФРГ, — отметила она.

Дипломат добавила, что такие протесты не являются проблемой для Приштины, поскольку США и Евросоюз не выступает против увековечивания памяти Девы. Захарова в своем Telegram-канале написала, что европейские лидеры в лице президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти давно зарекомендовали себя, как приверженцы нацисткой идеологии.

До этого дипломат сказала, что заявление латвийского министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о «разгроме России» является вопросом болезненной глупости.