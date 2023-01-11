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13 минут назад

Захарова прокомментировала желание косовских властей увековечить память нациста

Вечерняя Москва

Косовские власти решили увековечить память нациста времен Второй мировой войны Джафера Девы, что является провокацией в период обострения ситуации между Приштиной и Белградом. Об этом в среду, 11 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала желание Косово увековечить память нациста
Фото: мид рфмид рф

— Стало известно, что Приштина готова потратить 300 тысяч евро на реставрацию небольшого трехэтажного здания, где этот коллаборационист и военный преступник жил во времена оккупации. И это несмотря на протесты еврейских организаций и даже посла ФРГ, — отметила она.

Дипломат добавила, что такие протесты не являются проблемой для Приштины, поскольку США и Евросоюз не выступает против увековечивания памяти Девы. Захарова в своем Telegram-канале написала, что европейские лидеры в лице президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти давно зарекомендовали себя, как приверженцы нацисткой идеологии.

До этого дипломат сказала, что заявление латвийского министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о «разгроме России» является вопросом болезненной глупости.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему США и Евросоюз поддерживают Косово. По его мнению, Косово фактически отделилось от Сербии, причем отделение произошло довольно жестким образом. Для Америки и Евросоюза выгодно заставить Сербию полностью отказаться от претензий на Косово, чтобы взять ее под свой контроль и искоренить в стране пророссийские настроения.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Сергей Марков,МИД России,ЕС,
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