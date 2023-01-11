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57 минут назад

Кремль: на Западе раздражены украинской коррупцией

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе раздражены украинской коррупцией, хотя и обещают помогать Украине так долго, как это потребуется. Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль: на Западе раздражены украинской коррупцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы наблюдаем определенные проблемы, истощение запасов вооружения и амуниции [на Западе - прим.ред.]. Пока мы видим декларации, что несмотря на все трудности, они продолжат накачивать Украину», - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле обращают внимание и на «более трезвые голоса» в западных странах, «пока робко интересующиеся», насколько эффективно расходуются огромные суммы, выделенные Украине.

«Украина тоже страдает от такого недуга, как коррупция, и не все деньги расходуются по назначению. На Западе это все больше понимают», - заявил Песков.

По его словам, в США растет раздражение из-за украинской коррупции, а в Кремле видят «грядущие проблемы, связанные с денежными потоками», которые идут в Киев.

В начале 2023 года в Госдепартаменте США сообщили, что Украина получит еще 2,85 миллиарда долларов по линии Пентагона и 225 миллионов долларов в рамках иностранного военного финансирования на модернизацию армии.

Также Госдеп анонсировал 29-й (с лета 2021 года) раунд передаче Украине американских вооружений. В новые поставки войдут боевые машины пехоты Bradley, артиллерийские системы, бронетранспортеры и ракеты класса «земля - воздух».

Политика,Дмитрий Песков,Госдеп США,Пентагон,
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