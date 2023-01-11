В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

«Внимательно отслеживаем»: Кремль о возможных поставках Турцией боеприпасов Украине

Никита Бородкин

Кремль отслеживает сообщения о поставках Турцией Украине кассетных боеприпасов, однако говорить о достоверности информации трудно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Внимательно отслеживаем»: Кремль о возможных поставках Турцией боеприпасов Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС рассказало, что с ноября 2022 года Анкара поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Турция поставляет на Украину беспилотные летательные аппараты Bayraktar, отметив, что Анкара, как член НАТО, «имеет свои обязательства». Вместе с тем Россию и Турцию объединяют «весьма и весьма партнерские отношения», которые выгодны обеим странам, подчеркнул он. По словам Пескова, они основываются на взаимном уважении и готовности обсуждать самые непростые вопросы.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители