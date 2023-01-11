«Внимательно отслеживаем»: Кремль о возможных поставках Турцией боеприпасов Украине

Кремль отслеживает сообщения о поставках Турцией Украине кассетных боеприпасов, однако говорить о достоверности информации трудно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Напомним, что ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС рассказало, что с ноября 2022 года Анкара поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Турция поставляет на Украину беспилотные летательные аппараты Bayraktar, отметив, что Анкара, как член НАТО, «имеет свои обязательства». Вместе с тем Россию и Турцию объединяют «весьма и весьма партнерские отношения», которые выгодны обеим странам, подчеркнул он. По словам Пескова, они основываются на взаимном уважении и готовности обсуждать самые непростые вопросы.