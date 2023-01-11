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9 минут назад

Песков ответил на вопрос о наличии у Медведчука гражданства РФ

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ничего сказать касательно наличия российского гражданства у депутата украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о наличии у Медведчука гражданства РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее во вторник, 10 января, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении украинского гражданства депутатов запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

«Не могу ничего сказать на эту тему», —заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли у Медведчука российское гражданство и готов ли Путин его предоставить в случае необходимости.

Напомним, что в апреле 2022 года Служба безопасности Украины задержала Медведчука по поручению Зеленского. Украинские силовики подозревали его в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Киевом.

Политика,Тарас Козак,Андрей Деркач,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,Владимир Путин,СБУ,
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