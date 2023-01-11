Песков ответил на вопрос о наличии у Медведчука гражданства РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ничего сказать касательно наличия российского гражданства у депутата украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что ранее во вторник, 10 января, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении украинского гражданства депутатов запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

«Не могу ничего сказать на эту тему», —заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли у Медведчука российское гражданство и готов ли Путин его предоставить в случае необходимости.

Напомним, что в апреле 2022 года Служба безопасности Украины задержала Медведчука по поручению Зеленского. Украинские силовики подозревали его в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.