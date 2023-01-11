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24 минуты назад

В СВР назвали публикации в соцсетях об отставке Нарышкина "досужими вымыслами"

ТАСС

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ назвало сообщения в соцсетях об отставке директора СВР Сергея Нарышкина досужими вымыслами.

"Досужие вымыслы не комментируем", - сообщили ТАСС в пресс-бюро, отвечая на вопрос о соответствующих публикациях.

Некоторые Telegram-каналы ранее публиковали утверждения о том, что Нарышкин якобы может объявить о своей отставке. Там также было сказано, что с середины декабря 2022 года глава службы полностью пропал из публичного поля.

Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным

Нарышкин ранее принял участие в открытии памятной доски легендарным разведчикам-нелегалам, супругам Моррису (1910-1995 годы) и Леонтине (1913-1992 годы) Коэн, обеспечившим руководство СССР стратегически важными сведениями о ядерной программе США и ракетной программе Великобритании.

Как указано на сайте Российского исторического общества (РИО), 17 января Нарышкин, который является председателем РИО, проведет ежегодную пресс-конференцию о деятельности этой организации. Кроме того, 20 января в Доме Российского исторического общества в рамках Десятилетия науки и технологий состоится ряд мероприятий, посвященных истории выдающихся отечественных открытий в области физики, в которых Нарышкин примет участие.

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