Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ назвало сообщения в соцсетях об отставке директора СВР Сергея Нарышкина досужими вымыслами.

"Досужие вымыслы не комментируем", - сообщили ТАСС в пресс-бюро, отвечая на вопрос о соответствующих публикациях.

Некоторые Telegram-каналы ранее публиковали утверждения о том, что Нарышкин якобы может объявить о своей отставке. Там также было сказано, что с середины декабря 2022 года глава службы полностью пропал из публичного поля.

Нарышкин ранее принял участие в открытии памятной доски легендарным разведчикам-нелегалам, супругам Моррису (1910-1995 годы) и Леонтине (1913-1992 годы) Коэн, обеспечившим руководство СССР стратегически важными сведениями о ядерной программе США и ракетной программе Великобритании.