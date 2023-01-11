Россияне назвали главного политика 2022 года

Президент России Владимир Путин является главным политиком 2022 года. Это следует из опубликованных Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ) данных.

Согласно опросу, главным политиком ушедшего года Путина считают более половины респондентов — 55 процентов опрошенных граждан страны. Как уточняет ВЦИОМ, Путин возглавляет этот рейтинг с начала проведения подобных опросов — с 2006 года.

На втором после Путина месте среди главных российских политиков по версии россиян — премьер-министр России Михаил Мишустин. Таковым его назвали 21 процент респондентов.