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59 минут назад

Россияне назвали главного политика 2022 года

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин является главным политиком 2022 года. Это следует из опубликованных Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ) данных.

Согласно опросу, главным политиком ушедшего года Путина считают более половины респондентов — 55 процентов опрошенных граждан страны. Как уточняет ВЦИОМ, Путин возглавляет этот рейтинг с начала проведения подобных опросов — с 2006 года.

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На втором после Путина месте среди главных российских политиков по версии россиян — премьер-министр России Михаил Мишустин. Таковым его назвали 21 процент респондентов.

Третьим в списке идет министр иностранных дел России Сергей Лавров — главным политическим деятелем страны его назвали 13 процентов участников опроса.

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