Захарова ответила на доклад Латвии о «разгроме России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии о «разгроме России». Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Ранее глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил кабмину доклад, в котором назвал «разгром России» одним из приоритетов для страны.
«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится», — сказала Захарова.