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19 минут назад

Захарова ответила на доклад Латвии о «разгроме России»

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии о «разгроме России». Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Захарова ответила на доклад Латвии о «разгроме России»
Фото: 

Ранее глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил кабмину доклад, в котором назвал «разгром России» одним из приоритетов для страны.

«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится», — сказала Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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