Кадыров поблагодарил маму за помощь участникам спецоперации

Глава Чечни поблагодарил в Telegram свою мать, президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну за помощь участникам специальной военной операции, которые сейчас находятся на линии фронта.
Рамзан Кадыров отметил, что фонд обеспечил российских бойцов всем необходимым.
«Я благодарен дорогой МАМЕ Аймани Несиевне за регулярную помощь подразделениям РФ, сражающимся в зоне проведения СВО. Это большой вклад в приближение нашей общей победы над нацизмом», — заявил политик.
Глава Чечни отметил, что на этот раз российским добровольцам в ЛНР доставлены продукты питания, медикаменты, комплекты военного обмундирования, теплая одежда, портативные газовые устройства и многое другое. Региональный общественный фонд обеспечил участников спецоперации всем необходимым, что позволит полноценно нести службу.
По словам Кадырова, «такая поистине масштабная деятельность помогла огромному количеству людей выйти из критической ситуации».
Мать политика Аймани регулярно помогает военнослужащим, находящимся в зоне СВО.