Кадыров поблагодарил маму за помощь участникам спецоперации

Глава Чечни поблагодарил в Telegram свою мать, президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну за помощь участникам специальной военной операции, которые сейчас находятся на линии фронта.

«Я благодарен дорогой МАМЕ Аймани Несиевне за регулярную помощь подразделениям РФ, сражающимся в зоне проведения СВО. Это большой вклад в приближение нашей общей победы над нацизмом», — заявил политик.

Глава Чечни отметил, что на этот раз российским добровольцам в ЛНР доставлены продукты питания, медикаменты, комплекты военного обмундирования, теплая одежда, портативные газовые устройства и многое другое. Региональный общественный фонд обеспечил участников спецоперации всем необходимым, что позволит полноценно нести службу.