В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
24 минуты назад

Кадыров поблагодарил маму за помощь участникам спецоперации

Елена Прошина

Глава Чечни поблагодарил в Telegram свою мать, президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну за помощь участникам специальной военной операции, которые сейчас находятся на линии фронта.

Кадыров поблагодарил маму за помощь участникам спецоперации
Фото: ТАССТАСС

Рамзан Кадыров отметил, что фонд обеспечил российских бойцов всем необходимым.

«Я благодарен дорогой МАМЕ Аймани Несиевне за регулярную помощь подразделениям РФ, сражающимся в зоне проведения СВО. Это большой вклад в приближение нашей общей победы над нацизмом», — заявил политик.

Глава Чечни отметил, что на этот раз российским добровольцам в ЛНР доставлены продукты питания, медикаменты, комплекты военного обмундирования, теплая одежда, портативные газовые устройства и многое другое. Региональный общественный фонд обеспечил участников спецоперации всем необходимым, что позволит полноценно нести службу.

По словам Кадырова, «такая поистине масштабная деятельность помогла огромному количеству людей выйти из критической ситуации».

Мать политика Аймани регулярно помогает военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Политика,Рамзан Кадыров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители