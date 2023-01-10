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1 час назад

В России ждут опровержения информации об участии дипломатов Казахстана в акциях на Украине

ТАССиещё 2

Москва рассчитывает на официальный комментарий Астаны с опровержением информации об участии казахстанских дипломатов в акциях на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД РФ ждет комментария Астаны по "юрте несокрушимости"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, российская сторона ранее обратила внимание официальных представителей Казахстана на распространяемые в интернете с 6 января сообщения об установке "юрты несокрушимости" в Буче Киевской области якобы при участии МИД республики.

Власти Бучи сообщили об установке "Юрты несокрушимости" при поддержке Казахстана

Как отметила Захарова, казахстанская сторона заверила РФ в том, что "тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чем".

"Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет, - указала Захарова. - Вместе с тем во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях".

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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