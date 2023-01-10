МИД РФ ждет комментария Астаны по "юрте несокрушимости"

Москва рассчитывает на официальный комментарий Астаны с опровержением информации об участии казахстанских дипломатов в акциях на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По словам дипломата, российская сторона ранее обратила внимание официальных представителей Казахстана на распространяемые в интернете с 6 января сообщения об установке "юрты несокрушимости" в Буче Киевской области якобы при участии МИД республики.
Как отметила Захарова, казахстанская сторона заверила РФ в том, что "тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чем".
"Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет, - указала Захарова. - Вместе с тем во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях".