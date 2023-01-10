МИД РФ ждет комментария Астаны по "юрте несокрушимости"

Москва рассчитывает на официальный комментарий Астаны с опровержением информации об участии казахстанских дипломатов в акциях на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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По словам дипломата, российская сторона ранее обратила внимание официальных представителей Казахстана на распространяемые в интернете с 6 января сообщения об установке "юрты несокрушимости" в Буче Киевской области якобы при участии МИД республики.

Как отметила Захарова, казахстанская сторона заверила РФ в том, что "тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чем".