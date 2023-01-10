В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
46 минут назад

В Госдуме высказались о досрочном выходе на пенсию для отцов-одиночек

Lenta.ru

Воспитывающие в одиночку детей родители, независимо от того, отцы это или матери, должны иметь преференции по отношению к тем, кто находится в более комфортных условиях, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В беседе с «Лентой.ру» он поддержал идею о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов-одиночек.

В Госдуме высказались о досрочном выходе на пенсию для отцов-одиночек
Фото: 

Ранее с данной инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщил RT.

«Я могу только поддержать инициативу омбудсмена Татарстана, и если у нее будет желание оформить это в виде законопроекта, то я думаю, что через моих помощников и лично я смогу поспособствовать написанию такого документа», — сказал депутат.

По мнению Милонова, одинокие родители должны иметь больше льгот и социальных гарантий от государства, нежели имеют сейчас.

Парламентарий добавил, что выступает за то, чтобы время по уходу за ребенком было включено в трудовой стаж и впоследствии многодетные родители получали повышенную пенсию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение кабмином 8,5 миллиарда рублей на выплаты для многодетных семьей, с помощью которых граждане смогут частично или полностью погасить ипотечный долг.

В декабре президент Владимир Путин сообщил о расширении доступа к семейной ипотеке под шесть процентов годовых. Программа станет доступной для семей минимум с двумя несовершеннолетними детьми. До этого на такую ипотеку могли претендовать только те семьи, дети в которых родились в 2018 году и позже.

Политика,Общество,Ирина Волынец,Михаил Мишустин,Виталий Милонов,Владимир Путин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители