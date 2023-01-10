"Ни в какие рамки не лезет":  депутат о поездках чиновников за границу

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал обсудить с юристами вопрос с поездками за границу депутатов и чиновников. Он добавил, что на законодательном уровне ввести единый запрет будет очень сложно, пишет портал «Подъем».

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Швыткин подчеркнул, что негативно относится к такому поведению официальных лиц. По его мнению, оно «абсолютно ни в какие рамки не лезет».

Парламентарий уточнил, что в то время, как одни депутаты, чиновники трудятся на благо страны, «другие просто-напросто, извините за выражение, пузо греют за границей». Кроме того, они выставляют напоказ дорогие, эпатажные вещи, хвастаются богатствами.

По его мнению, руководителям не следует в период спецоперации покидать страну, уезжать и бросать людей. Он добавил, что необходимо дать юридическую оценку такому поведению.

Всем жителям России, не только чиновникам, необходимо задуматься, «понять своё место в строю, а не ездить по заграницам»», резюмировал Швыткин.