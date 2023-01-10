Пушков прокомментировал требование репараций Польшей

«Польша требует репараций от своего союзника по ЕС и НАТО. Такое требование возмещения ущерба 80-летней давности после того, как этот вопрос уже был закрыт, – верный признак нарушения равновесия мировой системы и в том числе западной системы. Все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос», – написал он.