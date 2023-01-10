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14 минут назад

Пушков прокомментировал требование репараций Польшей

Елена Прошина

Сенатор Алексей Пушков заявил, что просьба Польши к конгрессу США помочь ей получить репарации от Германии является признаком нарушения мирового баланса. Об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.

Пушков прокомментировал требование репараций Польшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Польша требует репараций от своего союзника по ЕС и НАТО. Такое требование возмещения ущерба 80-летней давности после того, как этот вопрос уже был закрыт, – верный признак нарушения равновесия мировой системы и в том числе западной системы. Все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос», – написал он.

Пушков также добавил, что «мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности», а Польша является одним из основных зачинщиков этого процесса.

Ранее заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что страна обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны.

Политика,В мире,Алексей Пушков,НАТО,ЕС,
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