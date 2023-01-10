Пушков прокомментировал требование репараций Польшей

Сенатор Алексей Пушков заявил, что просьба Польши к конгрессу США помочь ей получить репарации от Германии является признаком нарушения мирового баланса. Об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.
«Польша требует репараций от своего союзника по ЕС и НАТО. Такое требование возмещения ущерба 80-летней давности после того, как этот вопрос уже был закрыт, – верный признак нарушения равновесия мировой системы и в том числе западной системы. Все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос», – написал он.
Пушков также добавил, что «мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности», а Польша является одним из основных зачинщиков этого процесса.
Ранее заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что страна обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны.