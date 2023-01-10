Раскрыты подробности беседы Путина и Си Цзиньпина накануне СВО

Financial Times рассказала со ссылкой на неназванного китайского чиновника, что президент РФ Владимир Путин намекнул главе Китая Си Цзиньпину на возможное начало спецоперации на Украине незадолго до 24 февраля.

Фото: ТАСС ТАСС

Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщали FT, что Москва не информировала Пекин о своих планах начать спецоперацию.

Видео дня

Однако один источник рассказал газете о «самом близком моменте к тому, что можно считать информированием».

Речь идет о встрече Си и Путина в Пекине 4 февраля. Стенограмма их разговора не была обнародована.

В Кремле сообщили, что «акцент в переговорах был сделан на двусторонней повестке и торгово-экономическом сотрудничестве», включая военно-техническое сотрудничество, также было уделено внимание «международной обстановке и региональной проблематике, в том числе ситуации с гарантиями безопасности для Российской Федерации»

Как утверждает собеседник FT, Путин сказал, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер», если украинцы «атакуют российскую территорию или спровоцируют гуманитарные катастрофы».

По словам собеседника FT, эти слова были восприняты китайской стороной как сигнал о возможности «некоторого ограниченного вмешательства», но в Пекине не ожидали масштабной операции.

По словам китайских чиновников, беседовавших с FT, сейчас Пекин разрабатывает политику, направленную на улучшение дипломатических отношений с некоторыми западными странами.

Основное внимание уделяется связям с Европой, которая «особенно недовольна» тем, что Китай решил поддержать Россию в украинском кризисе.

«Пекин надеется, что не станет соперником для всех западных стран, и при этом он не хочет выглядеть изолированным на международных форумах», - заявил британский эксперт по Кита Ю Цзе.

По словам собеседников FT, Пекин попытается убедить европейских коллег в том, что он готов использовать тесные отношения с Москвой для деэскалации.