Кремль отреагировал на отказ Армении проводить учения ОДКБ

ОДКБ будет прояснять детали позиции Армении, которая не собирается проводить учения организации в 2023 году, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он заверил, что Москва продолжит диалог с Ереваном по сложным вопросам.

"Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении", - сказал представитель Кремля, комментируя слова Никола Пашиняна о том, что Армения не собирается проводить учения ОДКБ в 2023 году.



"В любом случае Армения - это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными", - заверил Песков.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван в сложившейся ситуации не собирается проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 10 января, пишет РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями сухопутных войск Вооруженных сил РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на территории Армении.

«Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — сказал Пашинян.

Напомним, что в декабре делегация Армении выступила с критикой на заседании парламентской ассамблеи ОДКБ. По словам спикера армянского парламента Алена Симоняна, Ереван выражает беспокойство недостаточно активной политикой этой структуры в отношении помощи стране в конфликте с Азербайджаном. Симонян отмечал, что в результате мнение об ОДКБ в армянском обществе изменилось, хотя и заверил тогда, что выход из организации руководством страны не обсуждался.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что необходимо уточнить зону ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране, после чего отношения с организацией могут быть четко выстроены. Об этом глава армянского кабмина сказал во вторник в ходе пресс-конференции.

"Необходимо уточнить зону ответственности ОДКБ, после чего отношения с организацией могут быть институционально и глубоко выстроены. Когда ОДКБ не называет нам свою зону ответственности, для Армении это становится фундаментальной проблемой", - сказал Пашинян.

Ереван в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) руководствуется своими принципами. О них рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается ОДКБ... Я публично говорил. Это вопрос точек зрения. Можно сказать, что Армения выйдет из ОДКБ? Возможно, ОДКБ выйдет из Армении? Или свидетельствует ли вся эта ситуация (в регионе — прим. «Ленты.ру»), что ОДКБ намерена выйти из Армении?... Мы руководствуемся государственными интересами Армении», — заявил политик в ответ на вопрос о возможности выхода страны из ОДКБ.

Он также объяснил, что республика будет опираться на государственные интересы при уточнении, сохранении или изменении позиции по любому вопросу.

Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прорабатывает предложения о возможности проведения в 2023 году совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ не в Армении, а на территории других стран-членов организации. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Он указал, что Объединенный штаб получил информацию от министерства обороны Армении о нецелесообразности проведения в 2023 году на территории Армении учения с Миротворческими силами ОДКБ.

"В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств - членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год", - добавил Щегрикович.

Пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ также подчеркнул, что информация о совместных учениях организации в рамках совместной оперативной и боевой подготовки в 2023 году будет представлена на пресс-конференции начальника Объединенного штаба ОДКБ "Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2022 год и задачи на 2023 год", которая запланирована на февраль 2023 года.

Отказ Армении проводить на своей территории в этом году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связан с итогами карабахского конфликта 2020 года. Так решение Еревана в разговоре с «Лентой.ру» объяснил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Армения была недовольна поведением членов ОДКБ по отношению к тому, что происходит в зоне Лачинского коридора, а также вооруженным столкновением в сентябре 2020 года на границе с Азербайджаном. Армения требовала создать специальную комиссию, потому что считала, что осуществляется акт агрессии против ее территории, и что на границу должны были быть выдвинуты военные подразделения ОДКБ», — сказал он.

Согласно регламенту ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, при нападении на одно из государств-членов другие должны встать на его защиту. В случае конфликта в Нагорном Карабахе организация повела себя иначе, напомнил Станислав Тарасов.

«ОДКБ не сочло происходящие события актом агрессии, поскольку отсутствует демаркация границы, и стороны спорят по отдельным территориям. Не определен статус российских миротворцев — Армения считает, что они должны предотвратить действия Азербайджана, Азербайджан, наоборот, считает, что они должны предотвратить действия Армении. [Премьер-министр Армении Никол] Пашинян вместе с [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым создали интригу, которая вызвала антироссийские настроения в самой Армении», — объяснил политолог.

Россия в 2023 году проведет серию военных учений. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны страны.

На российских полигонах пройдут маневры «Индра-2023» с Индией, «Мирная миссия-2023» со странами Шанхайской организации сотрудничества, «Дружба-2023» с Пакистаном, «Селенга-2023» с Монголией, «Рубеж-2023» с участием Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (обеспечивают безопасность стран-членов Организации договора о коллективной безопасности — ОДКБ), а также с Алжиром, Лаосом и Вьетнамом.

Кроме того, анонсируется, что российские военные примут участие в учениях миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» в Армении.

«В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований», — отметили в оборонном ведомстве.

В декабре 2022 года Россия провела военные учения с Китаем. В ходе учений были проведены ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море. От России в маневрах приняли участие флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и два корвета.

Отмечается, что военные тренировались освобождать захваченное судно и совершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море, провели совместное тактическое маневрирование, а также тренировки по связи. Всего совместно выполнено более 10 боевых упражнений.

Экс-посла Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетова представили в качестве нового генерального секретаря ОДКБ на заседании постоянного совета организации. Об этом сообщает посольство Белоруссии в Москве.

«Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе заседания постоянного совета ОДКБ представил нового генерального секретаря Организации, представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.