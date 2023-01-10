Кремль ответил на вопрос о переносе выборов глав регионов

Кремль пока не принимал никаких решений, связанных с переносом или отменой губернаторских выборов в РФ предстоящей осенью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Никаких иных решений не принималось», - сказал Песков.
Представитель Кремля также добавил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет назначенных на начало февраля встреч с лидерами думских фракций.
Напомним, единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября. В России состоятся выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав более 20 российских субъектов и выборы депутатов законодательных органов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что регионы России начали обсуждать возможность отмены прямых выборов мэров административных центров в тех субъектах, где они сохранились, с администрацией президента.