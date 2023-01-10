Кремль ответил на вопрос о переносе выборов глав регионов

Кремль пока не принимал никаких решений, связанных с переносом или отменой губернаторских выборов в РФ предстоящей осенью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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«Никаких иных решений не принималось», - сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет назначенных на начало февраля встреч с лидерами думских фракций.

Напомним, единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября. В России состоятся выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав более 20 российских субъектов и выборы депутатов законодательных органов.