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1 час назад

В Кремле оценили возможность переноса выборов губернаторов

Елена Прошина

Кремль пока не принимал никаких решений, связанных с переносом или отменой губернаторских выборов в РФ предстоящей осенью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кремль ответил на вопрос о переносе выборов глав регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никаких иных решений не принималось», - сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет назначенных на начало февраля встреч с лидерами думских фракций.

Напомним, единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября. В России состоятся выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав более 20 российских субъектов и выборы депутатов законодательных органов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что регионы России начали обсуждать возможность отмены прямых выборов мэров административных центров в тех субъектах, где они сохранились, с администрацией президента.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,
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